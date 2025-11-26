В Ростовской области мирная жительница пострадала при атаке БПЛА ВСУ

Женщине оказали медицинскую помощь на месте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские беспилотники уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области. При атаке пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"С вечера по юго-западу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Таганроге и Неклиновском районе", - написал он в Telegram-канале.

Беспилотник упал в поселке Дмитриадовский. При падении он повредил кровлю частного дома. Осколками стекла была ранена местная жительница. Женщине оказали медицинскую помощь на месте.

Силы ПВО продолжают отражать атаку, добавил губернатор. Он призвал жителей региона быть предельно внимательными и соблюдать рекомендации чрезвычайных служб.

В ночь на 25 ноября Таганрог и Неклиновский район Ростовской области подверглись атаке БПЛА, в результате три человека погибли, 10 были ранены, повреждена инфраструктура и жилые дома.