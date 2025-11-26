Боец Уко рассказал об уничтожении танка в Харьковской области

Машину противника сожгли тремя расчетами, сообщил военнослужащий батальона беспилотных систем

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" уничтожили танк ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военнослужащий батальона беспилотных систем с позывным Уко.

"Поражаем технику в Харьковской области. Мы его тремя расчетами сожгли. Один из наших операторов его обнаружил. Соответственно, практически моментально его уничтожили", - сказал собеседник агентства.

Военнослужащий добавил, что танк, находящийся на вооружении ВСУ, оператор дрона обнаружил во время ведения боевой работы в плохие погодные условия. "Мы его уничтожили сбросами кумулятивных снарядов. Понадобилось штук шесть, наверное. А последний насквозь ему башню прошил, этот снаряд лежал, как резервный, вот и пригодился", - рассказал Уко.