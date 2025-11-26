"Ураган" уничтожил массированным ударом позиции ВСУ на территории ДНР

Боевую задачу выполнили военные группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожил массированным ударом позиции ВСУ на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Массированный площадной удар расчета РСЗО "Ураган" 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр" уничтожил позиции украинских боевиков и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений в ходе освобождения территорий Донецкой Народной Республики от украинских неонацистов", - информировали в ведомстве.

Корректировка огня и контроль эффективности удара был выполнен операторами разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. Данные с беспилотника подтвердили поражение ключевых целей и указали дополнительные координаты для последующего огневого поражения.

Отмечается, что ведение боевой работы осложнялось активной работой вражеских FPV-дронов. Тем не менее, расчет действовал согласно отработанным регламентам - быстрое развертывание, скоростной залп и оперативный отход. Такая последовательность действий обеспечила высокую боевую эффективность при минимальных рисках для личного состава.