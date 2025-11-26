Над регионами России сбили 19 украинских БПЛА

Из них 10 аппаратов уничтожили в Курской области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО с 20:00 до 23:00 мск сбили 19 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

"26 ноября в период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА - над территорией Курской области, 4 БПЛА - над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 1 БПЛА - над территорией Ростовской области и 1 БПЛА - над территорией Рязанской области", - сообщили в российском военном ведомстве.