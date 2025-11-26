ТАСС: командование ВСУ не щадит жизни военных из заградотряда в Гуляйполе

В российских силовых структурах отметили, что "поражает отношение командования 225-го полка не только к прикомандированным военнослужащим, но и к своим"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Украинское командование не жалеет жизни военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка, обреченных на убой в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что ВСУ отправило боевиков 225-го отдельного штурмового полка в качестве заградотряда для 102-й отдельной бригады теробороны Украины на гуляйпольском направлении.

"Поражает отношение командования 225-го полка не только к прикомандированным военнослужащим, но и к своим", - отметил собеседник агентства.

Руководство и большинство военных в полку - "это люди из тюрьмы", сказал он. "Еще информация об этом полке - мясо, дорога в один конец. Со мной находятся двое военнослужащих из 225-го, ранены уже более 10 дней. Сколько я говорил, просил, чтобы их забрали, в 225-м отвечали: "Добейте их", - рассказал собеседник агентства, процитировав сообщение родственницы военнослужащего из 102-й бригады.