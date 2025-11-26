Самоходки ВС РФ уничтожили укрепленные позиции и военных ВСУ в Запорожье
Редакция сайта ТАСС
02:06
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Расчеты самоходной артиллерии группировки войск "Восток" уничтожили укрепленные позиции вместе с группой военных ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Во время воздушной разведки операторы БПЛА группировки войск "Восток" обнаружили передвижение группы националистов в районе опорных пунктов. Расчеты самоходной артиллерии, получив данные от операторов беспилотников, нанесли удары по районам сосредоточения формирований ВСУ. В результате были уничтожены укрепленные позиции и живая сила противника", - информировали в ведомстве.