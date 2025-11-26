Пленный из ВСУ: Киев мобилизовал людей, чья религия запрещает держать оружие

Николай Верховец добавил, что 46-я бригада ВСУ "гребла всех подряд"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженных сил Украины мобилизовали членов религиозного движения, чья вера запрещает брать в руки оружие, рассказал пленный военный ВСУ Николай Верховец. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"46-я бригада приехала и забрала всех подряд. Инвалидов, тех, кому 50 лет было, тех, кому чуть ли не 60 лет - всех подряд гребли. Даже верующих - и то забрали. Пятидесятников - им нельзя в руки брать оружие. Тоже забирали, всех забирают", - сказал он.

По словам пленного, сотрудники ТЦК напали на него, когда он покидал свою ферму на велосипеде, а после распределения отправили в Красноармейск, где он вместе с сослуживцами занимал позицию в блиндаже, который подвергся обстрелу со стороны российских военнослужащих.

Верховец рассказал, что после обстрела бойцы группировки войск "Центр" штурмовали блиндаж и взяли его в плен.