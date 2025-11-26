Генштаб ВСУ признал сложность положения украинских сил под Гуляйполем
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Генштаб ВСУ признал, что украинские войска сталкиваются с трудностями у Гуляйполя в Запорожской области. Это следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.
"Ситуация на юге Украины, в частности на гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе", - сказано в публикации.
22 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live" заявил, что российские силы фактически вышли на окраины Гуляйполя. Российские силовые структуры 20 ноября сообщали ТАСС, что украинское командование убивает собственных военнослужащих, отправляя их в бессмысленные контратаки на гуляйпольском направлении.