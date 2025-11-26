Над регионами РФ за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА

Из них восемь уничтожили над территорией Белгородской области

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 12 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"26 ноября текущего года в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: 8 БПЛА - над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сказали там.