Над регионами РФ за четыре часа сбили 12 украинских БПЛА
17:26
обновлено 17:31
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 12 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
"26 ноября текущего года в период с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: 8 БПЛА - над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - сказали там.