Чемезов: одна машина ЗРПК "Панцирь" может сбить весь залп "чудо-оружия" HIMARS

Реальные подтверждения этого факта приходили из зоны СВО, указал глава Ростеха
00:03
обновлено 00:05

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Одна боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может сбить весь залп американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в интервью сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Появление этого "чудо-оружия" ничего не изменило. Одна боевая машина нашего "Панциря" способна сбить весь залп этой РСЗО - мы видели реальные подтверждения из зоны СВО", - сказал собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск. 

