Ростех создал новый барражирующий боеприпас

Он достает натовские гаубицы и HIMARS и дает почти 100%-ную гарантию их поражения, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ростех разработал и выпускает серийно новый барражирующий боеприпас, который достает натовские гаубицы и HIMARS и дает почти 100%-ную гарантию их поражения. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Появился новый барражирующий боеприпас. Его разработка закончилась буквально в прошлом году. Сейчас дрон уже выпускается серийно и применяется в боевых действиях. То есть, сами видите, насколько быстро идет внедрение. Его дальность действия - десятки километров, боевая часть весит несколько килограммов. Он гарантированно достает все натовские гаубицы, контрбатарейные РЛС, "Хаймарсы", любую бронетехнику, командные пункты и так далее. Один такой аппарат - это практически 100-процентная гарантия поражения военного объекта противника", - сказал глава госкорпорации.

Он добавил, что Ростехом также ведутся работы над созданием ударных версий на базе существующих разведывательных дронов.