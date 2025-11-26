Чемезов рассказал о практически безграничных возможностях комплекса "Панцирь"

Эти ЗРК "сбивают все, что летит", сказал глава Ростеха

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Технические возможности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Панцирь" практически безграничны и продолжаются наращиваться. В частности, комплекс сейчас может оснащаться 48 мини-ракетами для противодействия массированному налету дронов, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"В целом эффективность "Панцирей" высочайшая. Есть боевые машины, на счету которых многие сотни сбитых целей. Аркадий Георгиевич Шипунов, который является родоначальником этой системы, - величайший конструктор. Первый комплекс был создан два десятка лет назад, но технические возможности, которые в него заложены, по сути, безграничны: они наращиваются все дальше и дальше", - сказал Чемезов. Он отметил, что ЗРК "сбивают все, что летит". "Одна боевая машина "Панциря" теперь берет на борт 48 таких ракет и может отразить даже массированный налет дронов", - сказал глава Ростеха.

