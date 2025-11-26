Чемезов: бомбы с УМПК можно использовать не только с бомбардировщиками Су-34

Глава Ростеха подчеркнул, что их можно применять при помощи любых самолетов четвертого и пятого поколений

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) можно использовать не только с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, но и с самолетами Су-30 и Су-35. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Модуль коррекции сделан так, что без доработки его можно использовать на любом самолете четвертого и пятого поколений. Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34", - сказал Чемезов.

