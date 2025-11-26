Чемезов: Су-35С "прижал к земле" F-16 и Mirage в зоне СВО

Генеральный директор Ростеха добавил, что также в зоне спецоперации от истребителя "сильно достается зенитным комплексам противника"

Редакция сайта ТАСС

Истребитель Су-35 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российский многоцелевой истребитель Су-35С "прижал к земле" американские F-16 и французские Mirage, заставив натовские самолеты на Украине летать на предельно малых высотах в тылу. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Читайте также

Сергей Чемезов: серьезный современный конфликт по-прежнему требует много оружия

"Су-35С прижал авиацию противника к земле, вынудив их летать на предельно малых высотах в их же тылу. А бьет цели нередко на предельных дальностях - это сотни километров. Поэтому самолеты противника просто не могут подойти на рубеж пуска своих ракет "воздух-воздух". Это касается и американских F-16, и французских "Миражей", - сказал глава Ростеха.

Он подчеркнул, что также в зоне СВО от Су-35С "сильно достается зенитным комплексам противника".

"В умелых руках Су-35С творит чудеса. Для нас важно, что российские летчики высоко оценивают характеристики этой машины", - добавил Чемезов.