Чемезов: Су-57 успешно зарекомендовал себя в новых типах боевых миссий

Гендиректор Ростеха отметил, что истребитель продолжает совершенствоваться

Истребитель Су-57 © Марина Лысцева/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Истребитель пятого поколения Су-57 превосходит по некоторым характеристикам аналоги и продолжает совершенствоваться. Он успешно подтвердил эффективность стелс-качеств в зоне СВО, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Самолет продолжает совершенствоваться. Идут работы на дальнейшую перспективу, в сторону глубокой модернизации. Это коснется и агрегатов, и электроники, и оружия. Уже сейчас истребитель по многим характеристикам превосходит аналоги, а с доработками разрыв в его пользу только усилится. В отличие от зарубежных одноклассников, он прошел обкатку во всех вариантах боевого применения. Работал в Сирии, сейчас - в небе над зоной СВО. Успешно показал себя в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий. Подтвердил эффективность своих стелс-качеств", - сказал собеседник агентства.

Чемезов назвал критику самолета за рубежом отголосками конкурентной борьбы, отметив высокие оценки иностранных партнеров и российских летчиков.