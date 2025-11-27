Пленный: мобилизованные в ВСУ массово сбегают на этапе прохождения обучения

Пленный военный Василий Неудахин также сообщил об "огромных потерях" в украинской армии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие массово сбегают из частей, в которых проходят начальную военную подготовку, рассказал пленный Василий Неудахин. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.

"Многие из этой учебки ушли в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС), потому что воевать никто не хотел. Морально и физически никто не был готов. Насобирали людей в основном в возрасте 40 плюс. Из 45 человек, которые у нас были во взводе, осталось 26. Когда уже забирали бригаду, со мной ехал один человек из бригады, семь человек из тех, кто проходил учебку в Британии, и еще двое не помню откуда. Во время боевого слаживания и адаптации из 11 человек у нас трое "бриттов" (украинские военные, проходящие подготовку в Великобритании - прим. ТАСС) тоже пошли в СОЧ, и тот человек, который был в моей учебке, тоже убежал", - сказал он.

По словам Неудахина, взятого в плен в районе Волчанска в Харьковской области, потери в ВСУ огромные, поскольку большинство мобилизованных старше 40 лет и имеют очень низкий уровень подготовки.

Пленный также рассказал, что пытался получить разрешение на отступление из-за численного перевеса российских военных, но в ответ получил угрозу, что будет за это убит. "Нас оставалось 4 человека против примерно 20. <…> Я с утра вышел на наше командование, попросил откатиться, чтобы нам дали оттуда выйти. Нам прямым текстом сказали - даже не намекали, а прямым текстом сказали, - что живыми мы оттуда не уйдем", - сказал Неудахин.

Ранее в силовых структурах сообщили ТАСС, что в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают и сдаются в плен. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили 80% Волчанска.