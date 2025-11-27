Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены

На юге города Димитрова группировку противника отсекли, отметил президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены.

"Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению", - сказал глава государства, отвечая на вопрос ТАСС.