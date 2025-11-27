Статья

Мирный план Трампа, ход СВО и контакты в ОАЭ. О чем Путин рассказал журналистам

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

Никаких проектов договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что Абу-Даби активно используется как площадка для контактов между российскими и украинскими спецслужбами, там они решают прежде всего гуманитарные вопросы.

Кроме того, российский лидер сообщил, что позитивная динамика сохраняется "по всем направлениям" спецоперации.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О мирном плане Трампа

Никаких проектов мирного договора по Украине не было: "Был набор вопросов, которые предлагалось обсудить и сформулировать окончательно".

После переговоров американской и украинской делегаций в Женеве решено было эти 28 пунктов "разделить на четыре составляющих отдельных".

Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.

Проект плана по Украине "нужно положить на дипломатический язык", сейчас некоторые пункты звучат смешно.

Россия видит, что США в чем-то учитывают ее позицию: "Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи".

РФ ждет американских переговорщиков в Москве в первой половине следующей недели, а кто это будет - определит президент США Дональд Трамп.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет "без ругани и плевков".

О стратегической стабильности

Если США не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то и не надо: "В феврале заканчивается [договор СНВ-3]. Ну не хотят ничего делать - не надо".

Россия готова вместе с США подумать над всеми вопросами стратегической стабильности.

Россия поставит на переговорах с США тему, связанную с подготовкой ядерных испытаний.

О спецоперации

Боевые действия прекратятся, когда войска Украины уйдут с занимаемых позиций: "Не уйдут - мы добьемся этого вооруженным путем, вот и все".

Позитивная динамика сохраняется "по всем направлениям" спецоперации.

"Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению".

Город Волчанск "почти полностью" находится в руках Вооруженных сил России.

ВСУ в октябре потеряли 47 тыс. человек.

Дезертирство в ВСУ "очень большое", об этом говорят и западные СМИ: "С этим уже вряд ли что можно поделать".

О контактах в ОАЭ

Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом, "даже в самые тяжелые времена".

Площадка Абу-Даби "активно используется" для контактов между российскими и украинскими спецслужбами.

Появление представителя США на переговорах в Абу-Даби было неожиданным: "Для нас это было неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов".

Об отношениях с США

Новые санкции США против российских нефтяных компаний были неожиданны, так как конфликтов между Москвой и Вашингтоном после Аляски не было: "Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?"

Об утечках в СМИ

"Сливы" телефонных разговоров - уголовное преступление: "Знаете, что касается этих "сливов". Это может фейки какие-то. Может быть действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание - подслушивать. У нас, во всяком случае, подслушивать нельзя".

Об обвинениях в адрес России

Россия "готова зафиксировать", что не собирается нападать на Европу. Политики, публично заявляющие обратное, "не в себе" или "жулики", а утверждения являются "полной чушью" и "прямой ложью".

РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Об украинском руководстве

Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы.

Россия провела выборы, несмотря на вооруженный конфликт с Украиной, а Киев "почему-то нет".

Действующему руководству Украины сейчас трудно рассчитывать на победу на выборах без подтасовок.

Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это невозможно юридически: "Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками".

Международное признание территориальных реалий крайне важно для России с правовой точки зрения: "Нам нужно признание. Но не от Украины сегодня".

О российских активах

Конфискация российских активов "резко снизит" доверие к еврозоне.

Правительство России "вырабатывает пакет ответных мер" на случай конфискации российских активов в Европе.

Конфискация российских активов в Европе будет "воровством чужой собственности".

О Лаврове

Утверждения, что глава МИД России Сергей Лавров "попал в опалу", являются чушью: "Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал".

Лавров сейчас готовится ко встрече с американскими партнерами, "у него свой график".

О G8

Россию пока никто официально не приглашал вернуться в Группу восьми (G8): "Мы никогда не отказываемся от контактов. Мы всегда открыты для взаимодействия. Но, во-первых, нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал".

Участие в саммитах G8 прекратилось до украинского кризиса 2014: "Нам, когда события на Украине начались, сказали - мы вас там не ждем... Ну и слава Богу".

Россия не просилась в объединение G7/G8, "нас туда когда-то пригласили, и мы там работали": "Это такая площадка для согласования некоторых позиций".

О сотрудничестве в рамках ОДКБ

ОДКБ никому не угрожает, но должна быть готова "к отражению любых действий, которые были бы агрессивными" в отношении входящих в нее стран.

Армения заявляет, что поддерживает все решения ОДКБ и остается участником организации.

