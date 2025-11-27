Путин: руководству Украины трудно рассчитывать на победу на выборах

Неважно, кто там голосует, важно, кто считает, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Нынешнему украинскому руководству в текущих условиях сложно рассчитывать на победу на выборах без использования подтасовок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"В условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству Украины трудно рассчитывать на победу без подтасовок. Почти невозможно, я так думаю. Хотя, конечно, как Сталин говорил, неважно, кто там голосует, важно, кто считает. И административный ресурс никто не отменял. Но все равно - это сложная для них история", - указал глава российского государства.