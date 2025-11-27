Путин: России нужно признание новых территорий от международного сообщества

По словам главы государства, международно-правовое признание "имеет значение"

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Международное признание территориальных реалий крайне важно для России с правовой точки зрения. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, международно-правовое признание "имеет значение". "Одно дело - решения признанные, и определенные территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренностей это будет нападением на Российскую Федерацию со всеми вытекающими из этого ответными мерами России, - пояснил президент. - Или это будет восприниматься как попытка вернуть законно принадлежащую Украине территорию. Это разные вещи".

"Поэтому, конечно, нам нужно признание, - резюмировал Путин. - Но не от Украины сегодня".