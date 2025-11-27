Путин: Уиткофф защищает позицию своего президента и страны

Диалог со спецпосланником президента США непростой, однако Москва будет его вести интеллигентно, отметил президент РФ

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в переговорах между Украиной и Россией защищает позицию Соединенных Штатов и американского лидера Дональда Трампа. Диалог с Уиткоффом непростой, однако Москва будет его вести интеллигентно, об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.

"Его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, может быть, десятилетия. Он - американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог, он непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга, как интеллигентные люди", - сказал российский лидер.