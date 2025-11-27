Путин: Россия хочет договориться с Украиной

Со стороны Киева это невозможно юридически, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам, но со стороны Киева это сейчас невозможно юридически. Так что Москва настаивает на международном признании положений будущего урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Конечно, мы хотим договориться в конечном счете с Украиной. Но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически. От них, кто может, кто хочет - тот пусть и ведет переговоры", - отметил президент.

Путин подчеркнул: "Нам нужно, чтобы эти наши решения были международно признаны основными международными игроками".