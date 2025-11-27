Путин: Россия провела выборы, несмотря на вооруженный конфликт с Украиной

Российский лидер отметил, что выборы в республике должны быть проведены после отмены военного положения

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия сумела провести выборы, находясь в условиях вооруженного конфликта с Украиной, а Киев у себя "почему-то нет". Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы - и президентские выборы, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, значит, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действие введенного [Киевом] военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах", - сказал Путин.