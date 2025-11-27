Путин: если США не захотят продлевать СНВ-3, то и не надо

Договор заканчивается в феврале 2026 года

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), то и не надо.

"В феврале заканчивается [договор СНВ-3]. Ну не хотят ничего делать - не надо, - сказал он журналистам. - Но из этих бумаг (перечень пунктов США по Украине - прим. ТАСС) мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам (стратегической стабильности - прим. ТАСС). Это же каждый из этих вопросов, это отдельное направление, очень серьезное. Мы, безусловно, готовы к этому серьезному обсуждению".

"И на следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву", - добавил президент России.