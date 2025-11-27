Путин отметил, что перестал ездить на саммиты G8 еще до украинского кризиса 2014 года

Президент прокомментировал перспективы возвращения РФ к формату

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на то, что еще до украинского кризиса 2014 года перестал ездить на саммиты G8.

"Обратите внимание, еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить [на саммиты G8]. Вы не заметили? Поэтому когда нам, когда события на Украине начались, сказали - мы вас там не ждем... Ну и слава Богу", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о перспективах возвращения к G8.