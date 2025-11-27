Путин не ожидал новых санкций США против нефтяных компаний РФ

По словам президента, конфликтных ситуаций между странами не возникало

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не ожидал введения Вашингтоном новых санкций против российских нефтяных компаний и "даже не понял, что происходит", так как конфликтных ситуаций между странами не возникало.

"[Глава МИД РФ Сергей] Лавров и [госсекретарь США Марко] Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи [ООН]. В целом, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и Соединенными Штатами по этим вопросам не возникало, то есть мы оставались на платформе Анкориджа, - заметил российский лидер. - И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, а что происходит-то?"

Глава государства напомнил, что самостоятельно встречался и со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, в том числе в рамках российско-американского саммита на Аляске. "А потом - бум, при полном здоровье, нарождающихся новых отношениях санкции, которые разрушают наши отношения, безусловно. И на самом деле, повторяю, для нас непонятно, что это за знак такой", - заключил Путин.