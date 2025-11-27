Путин: конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне

Президент РФ отметил, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Конфискация российских активов резко снизит доверие к еврозоне. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, согласен ли он со словами премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что конфискация российских активов может привести к множеству исков и краху евро.

"Венгрия является членом ЕС, и поэтому премьер-министру одной из стран ЕС виднее, как это может отразиться на европейской валюте. Ясно, что это будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы. Потому что доверие к еврозоне резко снизится, резко упадет. А на фоне сложностей в экономике, где локомотив европейской экономики, экономика Германии, уже третий год пребывает в рецессии, это, конечно, будет, мне кажется, непростым испытанием", - сказал Путин.