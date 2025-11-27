Путин: Россия готова зафиксировать, что не собирается нападать на Европу

У РФ нет никаких агрессивных планов, указал президент

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия готова зафиксировать "как угодно" положение о том, что не намерена нападать на европейские страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Тем не менее если это раскручено общественным сознанием, если они (Запад - прим. ТАСС) напугали своих граждан и те хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно", - сказал глава российского государства.