Путин: проект плана по Украине нужно положить "на дипломатический язык"

Некоторые пункты звучат смешно, заявил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Проект плана по Украине необходимо положить "на дипломатический язык", сейчас некоторые пункты звучат смешно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Нужно все положить на дипломатический язык, потому что одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда. Никогда не собирались. Но, если они хотят это услышать от нас, ну давайте, мы это зафиксируем, вопросов нет", - отметил президент.