Путин назвал чушью утверждения, что Лавров "попал в опалу"

Президент РФ отметил, что глава российского МИД готовится ко встрече с американскими партнерами

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал чушью слухи о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы "попал в опалу".

"Чушь это какая-то. Ни в какую опалу он не попал", - отметил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

"У него (у Лаврова - прим. ТАСС) свой график работы, он доложил мне. Сказал, чем он будет заниматься, в какое время. Он этим и занимается - готовится ко встрече с американскими партнерами", - добавил Путин, комментируя утверждения о том, что министр иностранных дел якобы давно не участвовал в международных визитах.