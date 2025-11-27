Путин назвал главной проблемой ВСУ разрыв между числом новобранцев и потерями

По словам президента, он достигает 15 тыс. человек

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы сталкиваются со все более растущим разрывом между численностью направляемых в бой подразделений и потерями. Сейчас он достигает 15 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Самая, на мой взгляд, главная проблема для противника заключается в том, что у них растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которых они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения", - отметил президент и рассказал о более чем 47 тыс. потерь противника в октябре.

"Они набрали по насильственной мобилизации где-то 16,5 тыс. и где-то около 14,5 тыс. или 15 тыс. вернули из госпиталей, - поделился Путин. - Если все посчитать, точно, с десятыми долями, то минус получается - 15 тыс. А в предыдущем месяце минус был - 10 тыс. То есть разрыв постоянно увеличивается".