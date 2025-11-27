ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин: план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей

Глава государства отметил, что Россия в целом согласна с перечнем пунктов Соединенных Штатов
13:30
обновлено 13:46
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Российский лидер отметил, что "в целом мы согласны" с тем, что "это может быть положено в основу будущих договоренностей". 

