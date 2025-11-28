Пленный из ВСУ рассказал о дезертирстве сотен тысяч украинских солдат

Один из сервисов сообщал о 161 461 уголовном деле о самовольном оставлении части в украинской армии с начала 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Алена Хлевнюк/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Сотни тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно покинули позиции и сбежали за время СВО, рассказал ТАСС солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Много сбегают. Около 100-200 тыс. людей, может, и то больше. Ушли в "самоволку" (самовольное оставление части - прим. ТАСС)", - сказал он.

В ноябре один из украинских сервисов давал цифру в 161 461 уголовное дело о самовольном оставлении части в ВСУ с начала 2025 года.