Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:28
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Минимум три украинских беспилотника сбиты в небе над Херсонской областью, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Бойцы ВС РФ ликвидировали на хатненском направлении в Харьковской области спецгруппу иностранных наемников ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

Подполковник Виталий Попович с позывным Ветер стал новым командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в российских силовых структурах сообщили, что он известен тем, что в качестве командира роты во время АТО в 2016 году допустил потерю карт с расположением своего подразделения.

Основные события 28 ноября 

21:27

ВСУ за минувшие сутки дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив два боеприпаса. Раненых и погибших нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Обе атаки произошли на горловском направлении.

По данным управления, повреждений домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

21:05

Старший лейтенант ВС России Дмитрий Лишанов вместе с группой подчиненных проник в тыл противника, захватил опорный пункт и лично ликвидировал троих украинских военнослужащих.

