Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ за минувшие сутки дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики, выпустив два боеприпаса. Раненых и погибших нет, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Обе атаки произошли на горловском направлении.

По данным управления, повреждений домов и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.