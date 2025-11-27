Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:28
Минимум три украинских беспилотника сбиты в небе над Херсонской областью, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Бойцы ВС РФ ликвидировали на хатненском направлении в Харьковской области спецгруппу иностранных наемников ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.
Подполковник Виталий Попович с позывным Ветер стал новым командиром 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в российских силовых структурах сообщили, что он известен тем, что в качестве командира роты во время АТО в 2016 году допустил потерю карт с расположением своего подразделения.
Основные события 28 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.