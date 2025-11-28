ВСУ потеряли свыше 1 650 военных в зоне ответственности группировки "Южная"

Также были уничтожены 2 танка, 26 боевых бронированных машин, из них 6 западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшую неделю потеряли более 1 650 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю в зоне ответственности Южной группировки войск потери ВСУ составили свыше 1 650 военнослужащих, 2 танка, 26 боевых бронированных машин, из них 6 западного производства, 111 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.