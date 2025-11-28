ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

Над селом в Северной Осетии уничтожили БПЛА

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
08:35

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. БПЛА уничтожили над селением Алханчурт в Северной Осетии, жертв нет.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Над селением Алханчурт силами ПВО уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении. 

УкраинаРоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияВоенная операция на Украине