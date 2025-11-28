Над селом в Северной Осетии уничтожили БПЛА

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. БПЛА уничтожили над селением Алханчурт в Северной Осетии, жертв нет.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Над селением Алханчурт силами ПВО уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.