Над селом в Северной Осетии уничтожили БПЛА
08:35
ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. БПЛА уничтожили над селением Алханчурт в Северной Осетии, жертв нет.
Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
"Над селением Алханчурт силами ПВО уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.