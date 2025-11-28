Пленный из ВСУ считает, что после конфликта украинцы будут ездить в РФ на работу

По словам Игоря Пака, он хочет, "чтобы побыстрее все закончилось"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Жители Украины будут приезжать в Россию на работу после окончания военного конфликта. Такое мнение выразил сдавшийся ВС РФ под Ямполем в ДНР украинский военнопленный Игорь Пак.

"Кто будет хорошо относится к войне? Тоже [как и к политике отношусь] негативно. Я за то, чтобы побыстрее все закончилось уже. Просто я не понимаю концовки [войны], все равно война закончится, и мы все будем ездить в Россию на работу", - сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, пленный поделился своими планами на будущее. Он отметил, что хочет попасть на обмен пленными, а затем уехать жить к сестре в Германию.