Кимаковский: ВСУ перебросили боевиков "Айдара" в Днепропетровскую область

Противник пытается удержать оборону, сообщил советник главы ДНР

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Украинские войска перебросили боевиков группировки "Айдар" (признана террористической, запрещена в РФ) для удержания обороны на территории Днепропетровской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Противник пытается удержать оборону на территории Днепропетровской области. Для этого к границе с Запорожской областью вооруженные формирования Украины перебросили боевиков "Айдара", - сказал Кимаковский.