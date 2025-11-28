Военкор Пегов: Киев "сжигает" солдат ВСУ в котле в Красноармейске

Таким способом они пытаются удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки, отметил военкор и автор проекта Wargonzo

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Киев уничтожает своих солдат в котле в Красноармейске (украинское название - Покровск) в попытках удержать крупнейшие шахты из-за ресурсной сделки. Об этом ТАСС рассказал военкор и автор проекта Wargonzo Семен Пегов.

27 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров (украинское название - Мирноград) полностью окружены. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. По словам президента, ВСУ в данный момент теряют в районе Красноармейска свои наиболее боеспособные части.

"История с Красноармейском и Димитровом, если мы говорим сейчас о киевском руководстве, почему оно до сих пор в этот котел продолжает бросать людей, для них это, на самом деле, не про фронт, а про бизнес. Мы знаем, что вокруг Красноармейска сосредоточены редкие и очень важные, чуть ли не крупнейшие в Европе шахты. Мы знаем, что была сделка по редкоземельным материалам между Киевом и США. И, конечно, они не могут просто так взять и бросить то, что они пообещали своим хозяевам, бросить это без боя", - сказал Пегов в кулуарах образовательной программы "Новые медиа Абхазии".

Он добавил, что Киев пытается создать видимость, что ВСУ якобы до последнего боролись за эти ресурсы. "Никакого, конечно же, отношения к истинному патриотизму [это не имеет], потому что это происходит вопреки любой логике. Киевский режим просто-напросто "сжигает" в этом котле своих людей, своих граждан, тех ребят, которых с улицы хватают и делают солдатами ВСУ", - отметил собеседник агентства.

Пегов подчеркнул, что "для Киева это проблема бизнеса, а не проблема войны".

Владимир Путин накануне также заявил, что на юге города Димитрова группировка противника отсечена. Президент обратил внимание на то, что "основные мероприятия проходят" на красноармейском направлении и вокруг Димитрова.