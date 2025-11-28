Группировка "Восток" уничтожила гаубицу М777 и 6 пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник за сутки также потерял до 210 военнослужащих, 2 танка и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" шесть пунктов управления беспилотниками и гаубицу М777 производства США. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, 2 танка, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", буксируемую гаубицу М777, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания и 6 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков и двух бригад территориальной обороны ВСУ.