Средства ПВО РФ сбили за неделю 1 664 беспилотника самолетного типа ВСУ

Также были уничтожены 13 управляемых авиабомб и 5 ракет большой дальности "Нептун"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за неделю 13 управляемых авиабомб, 5 ракет большой дальности "Нептун" и 1 664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 664 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99 302 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 306 танков и других боевых бронированных машин, 1 621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 890 единиц специальной военной автомобильной техники.