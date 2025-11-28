Эксперт Киселев: боевики "Азова" минируют подходы к Красному Лиману
ЛУГАНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Боевики запрещенного в России украинского националистического подразделения "Азов" (признанного террористическим в РФ) в районе Красного Лимана в ДНР минируют подходы как с беспилотников, так и вручную, пытаясь остановить продвижение российской армии. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
"По краснолиманскому направлению: леса берем полностью под свой контроль. Там была бригада "Азова". Они передвигались автономно, минировали предполагаемые пути проходов, использовали при этом и коптеры для минирования, и ручное минирование, поэтому там тоже очень сложно продвигаться", - сказал он.
Ранее командующий группировкой войск "Запад" Сергей Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка освободила населенный пункт Масликовка в пригороде Красного Лимана. Подразделения движутся к самому городу - крупному узлу обороны ВСУ.
Красный Лиман - административный центр одноименного округа на севере ДНР.