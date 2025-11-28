В Новороссийске при атаке ВСУ 25 ноября повреждены более 220 квартир

Также повреждения получили почти 50 частных домов

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Более 220 квартир в многоэтажных домах и почти 50 частных домов, по уточненным данным, повреждены в Новороссийске в результате атаки БПЛА ВСУ 25 ноября.

Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в Telegram-канале, уточнив, что есть полностью разрушенные квартиры.

"На данный момент обследовано 275 объектов жилого фонда, в которых проживает 701 человек. Всего повреждены 34 МКД (многоквартирных дома - прим. ТАСС) и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат. Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района. В МКД по улице Мурата Ахеджака: пострадали более 200 квартир, пять из них полностью", - говорится в заявлении.

Он уточнил, что все дома подключены к инженерным коммуникациям, ведутся восстановительные работы. Восстанавливать общедомовое имущество, такое как фасады и остекление в подъездах, а также выполнять ремонт сильно поврежденных квартир будут как управляющие компании, так и оказывающие помощь представители бизнеса.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийске, Геленджике, Туапсинском, Динском и Павловском районах, Краснодаре.