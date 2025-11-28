Пленный из ВСУ признался, что сбежит с Украины, если его обменяют
Редакция сайта ТАСС
01:38
БЕЛГОРОД, 28 ноября. /ТАСС/. Солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, в разговоре с ТАСС признался, что уедет с территории Украины, если вернется туда в рамках обмена.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда (с Украины - прим. ТАСС). <…> Буду уезжать оттуда, и побыстрее", - сказал он.
По его словам, после возвращения из плена солдатам ВСУ дают отпуск на три месяца. "За эти три месяца я мог бы сделать документы и уехать за границу", - пояснил пленный.