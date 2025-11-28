ВС РФ оказывают медпомощь мирным жителям в освобожденных районах Красноармейска

Житель города Павел дважды попал под сбросы самодельных взрывных устройств с украинских БПЛА, рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" оказывают медицинскую помощь мирным жителям освобожденных районов Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Военнослужащие отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают оказывать медицинскую помощь мирному населению Красноармейска в Донецкой Народной Республике, пострадавшему от преступных рук киевского режима. Военные медики регулярно обходят места размещения мирных жителей, доставляя им медикаменты и оказывая медицинскую и всю необходимую помощь", - сообщили там.

В МО РФ добавили, что основные ранения - результат работы ударных беспилотников формирований ВСУ. Они продолжают атаковать мирных жителей. Во время осмотров медицинские специалисты проводят перевязки, обрабатывают раны и дают рекомендации по дальнейшему лечению и применению препаратов, которые военнослужащие адресно доставляют горожанам освобожденных районов Красноармейска.

"Житель города Павел дважды попал под сбросы самодельных взрывных устройств с украинских БПЛА. Первый раз он с соседями тушил свой дом, который загорелся после обстрела ВСУ, и заметил, как над ним завис дрон. Павел показал, что военных здесь нет, и после этого с БПЛА отделился снаряд, осколки от которого повредили его ногу. Военнослужащие группировки войск "Центр" оказали ему помощь, и Павел пошел на поправку. А когда первый раз смог выйти из подвала, попал под второй сброс, в этот раз БПЛА украинских боевиков подлетел незаметно, со спины. На звук взрыва и крик снова пришли военнослужащие спецназа группировки, спасли Павла и оказали ему медицинскую помощь", - сообщили Минобороны РФ.