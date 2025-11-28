ВС РФ освободили за неделю восемь населенных пунктов

В частности, подразделения Южной группировки войск освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в течение недели освободили восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - сказали там.