ВС РФ освободили за неделю восемь населенных пунктов
Редакция сайта ТАСС
09:18
обновлено 09:23
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в течение недели освободили восемь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка Донецкой Народной Республики. <...> Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области", - сказали там.