Над регионами России сбили семь БПЛА

Работали силы ПВО

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за пять часов над регионами РФ, в том числе Северной Осетией, семь украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"28 ноября текущего года в период с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области, два БПЛА - над территорией Республики Северная Осетия - Алания и один БПЛА - над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.