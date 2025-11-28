Над регионами России за три часа сбили 12 украинских БПЛА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"28 ноября текущего года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Орловской области, три БПЛА - над территорией Белгородской области и по два БПЛА - над территориями Ростовской области и Республики Калмыкия", - рассказали в Минобороны.