Группировка "Восток" уничтожила пункт управления БПЛА и солдат ВСУ в Запорожье

Серию точных выстрелов нанес экипаж танка Т-80

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пункты управления (ПУ) беспилотниками и скопление живой силы ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе воздушной разведки были распознаны пункты управления беспилотных летательных аппаратов противника, замаскированные в лесополосах в районе населенного пункта Гуляйполе. Получив координаты, экипаж танка Т-80 выдвинулся на позицию и нанес серию точных выстрелов фугасными 125-мм снарядами", - рассказали в ведомстве.

Там также сообщили об уничтожении артиллеристами группировки личного состава подразделений ВСУ. "Расчет реактивной системы залпового огня "Ураган" 30-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Восток" нанес удар по районам сосредоточения ВСУ, уничтожив скопление живой силы противника. По данным разведки, в результате залпа уничтожены пункты временной дислокации и большое количество украинских военнослужащих, прибывших для усиления позиций на этом направлении", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, подразделения войск беспилотных систем Восточной группировки также сбили ударными FPV-дронами группу тяжелых гексакоптеров типа "Баба яга" и уничтожили антенны управления в Днепропетровской области. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают активно продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, закрепляясь на занятых рубежах", - подчеркнули в Минобороны.