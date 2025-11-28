ВСУ на краматорско-дружковском направлении потеряли два НТРК и танк
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили на краматорско-дружковском направлении два вражеских наземных робототехнических комплекса (НТРК) и танк Т-72. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два вражеских НРТК на краматорско-дружковском направлении", - сказали там.
Кроме того, расчеты беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили прямыми попаданиями ударных дронов пункт временной дислокации с живой силой ВСУ. Также они обнаружили замаскированный танк Т-72 ВСУ.
"После обнаружения цели была проведена атака несколькими FPV-дронами в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк противника был уничтожен", - добавили там.