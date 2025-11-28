ВСУ на краматорско-дружковском направлении потеряли два НТРК и танк

Расчеты беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск также обнаружили и уничтожили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили на краматорско-дружковском направлении два вражеских наземных робототехнических комплекса (НТРК) и танк Т-72. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обнаружили и уничтожили два вражеских НРТК на краматорско-дружковском направлении", - сказали там.

Кроме того, расчеты беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили и уничтожили прямыми попаданиями ударных дронов пункт временной дислокации с живой силой ВСУ. Также они обнаружили замаскированный танк Т-72 ВСУ.

"После обнаружения цели была проведена атака несколькими FPV-дронами в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк противника был уничтожен", - добавили там.